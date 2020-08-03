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Акрон - Динамо М 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
03 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Акрон
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Динамо М, которое состоится 03 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
04.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) Динамо М0 : 0 1 : 4Акрон
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур 4 : 0Акрон
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Акрон
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 2Акрон
14.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Акрон3 : 2
08.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Акрон5 : 2
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Динамо М3 : 3
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 3 : 0Динамо М
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Динамо М3 : 1
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 1 : 1Динамо М
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Акрон» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит26
2 Динамо М26
3 ЦСКА24
4 Ростов24
5 Оренбург24
6 Локомотив М23
7 Спартак М23
8 Рубин23
9 Акрон23
10 Краснодар22
11 Ахмат22
12 Динамо Мх22
13
Стыковая зона
Химки21
14
Стыковая зона
Факел20
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Крылья Советов20

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