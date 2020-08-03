Акрон - Динамо М 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
03 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Динамо М, которое состоится 03 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Марцел Личка
История личных встреч
|04.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 0 1 : 4
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|4 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|14.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
|08.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|5 : 2
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|3 : 3
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 1
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Акрон» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Динамо М
|2
|6
|3
|ЦСКА
|2
|4
|4
|Ростов
|2
|4
|5
|Оренбург
|2
|4
|6
|Локомотив М
|2
|3
|7
|Спартак М
|2
|3
|8
|Рубин
|2
|3
|9
|Акрон
|2
|3
|10
|Краснодар
|2
|2
|11
|Ахмат
|2
|2
|12
|Динамо Мх
|2
|2
| 13
Стыковая зона
|Химки
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Факел
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|2
|0