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Зенит - Ростов 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
03 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Зенит
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ростов, которое состоится 03 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур Ростов1 : 1Зенит
25.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит2 : 1Ростов
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Зенит2 : 1Ростов
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ростов1 : 1Зенит
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов0 : 0Зенит
02.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Зенит3 : 1Ростов
03.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Зенит2 : 2Ростов
01.08.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Ростов2 : 4Зенит
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Зенит2 : 2Ростов
15.08.2020 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Ростов0 : 2Зенит
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Зенит5 : 0
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Зенит3 : 0
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 4Зенит
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 0 : 8Зенит
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 4Зенит
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 2 : 2Ростов
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур 1 : 0Ростов
26.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 3Ростов
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Ростов1 : 1
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит26
2 Динамо М26
3 ЦСКА24
4 Ростов24
5 Оренбург24
6 Локомотив М23
7 Спартак М23
8 Рубин23
9 Акрон23
10 Краснодар22
11 Ахмат22
12 Динамо Мх22
13
Стыковая зона
Химки21
14
Стыковая зона
Факел20
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Крылья Советов20

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