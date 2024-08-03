Зенит - Ростов 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
03 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ростов, которое состоится 03 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 1
|25.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|03.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 4
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 2
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 2
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|5 : 0
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|0 : 8
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|26.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 1
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Динамо М
|2
|6
|3
|ЦСКА
|2
|4
|4
|Ростов
|2
|4
|5
|Оренбург
|2
|4
|6
|Локомотив М
|2
|3
|7
|Спартак М
|2
|3
|8
|Рубин
|2
|3
|9
|Акрон
|2
|3
|10
|Краснодар
|2
|2
|11
|Ахмат
|2
|2
|12
|Динамо Мх
|2
|2
| 13
Стыковая зона
|Химки
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Факел
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|2
|0