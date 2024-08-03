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Рубин - Химки 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
03 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
РубинХимки

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Химки, которое состоится 03 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Испания Франк Себриан Артига
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
01.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Рубин2 : 3Химки
05.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Химки0 : 0Рубин
22.08.2021 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Химки1 : 1Рубин
10.07.2021 Кубок Матч Премьер 1-й тур Рубин1 : 0Химки
19.03.2021 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Рубин1 : 3Химки
02.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин2 : 2Химки
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Химки2 : 0Рубин
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Химки3 : 0Рубин
26.09.2018 Кубок России 1/16 финала Химки0 : 1 ДВРубин
17.10.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 25-й тур Рубин2 : 1Химки
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Рубин0 : 1
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Рубин4 : 0
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин0 : 4
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 2 : 1Рубин
22.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 4Рубин
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Химки1 : 0
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Химки1 : 3
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Химки1 : 1
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 ДВХимки
09.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Химки2 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Рубин» — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит26
2 Динамо М26
3 ЦСКА24
4 Ростов24
5 Оренбург24
6 Локомотив М23
7 Спартак М23
8 Рубин23
9 Акрон23
10 Краснодар22
11 Ахмат22
12 Динамо Мх22
13
Стыковая зона
Химки21
14
Стыковая зона
Факел20
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Крылья Советов20

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