Рубин - Химки 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
03 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Химки, которое состоится 03 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Химки
Химки
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Франк Себриан Артига
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|01.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|05.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|22.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|10.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|1-й тур
|1 : 0
|19.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 3
|02.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|08.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|2 : 0
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|26.09.2018
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|17.10.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|25-й тур
|2 : 1
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|0 : 1
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|4 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|2 : 1
|22.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 4
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 ДВ
|09.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Рубин» — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Динамо М
|2
|6
|3
|ЦСКА
|2
|4
|4
|Ростов
|2
|4
|5
|Оренбург
|2
|4
|6
|Локомотив М
|2
|3
|7
|Спартак М
|2
|3
|8
|Рубин
|2
|3
|9
|Акрон
|2
|3
|10
|Краснодар
|2
|2
|11
|Ахмат
|2
|2
|12
|Динамо Мх
|2
|2
| 13
Стыковая зона
|Химки
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Факел
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|2
|0