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Торпедо М - Чайка 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
Торпедо МЧайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Чайка, которое состоится 03 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
26.08.2021 Кубок России Группа 5 Чайка1 : 0Торпедо М
06.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Торпедо М1 : 2Чайка
09.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Чайка1 : 2Торпедо М
23.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Торпедо М2 : 1Чайка
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Торпедо М
22.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 1Торпедо М
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Торпедо М4 : 0
27.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 1Торпедо М
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 3Торпедо М
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Чайка4 : 0
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 2Чайка
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Чайка1 : 1
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Чайка
08.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур 0 : 3Чайка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т39
2
Повышение
Сокол37
3
Стыковая зона
Чайка37
4
Стыковая зона
Торпедо М37
5 Родина37
6 Урал36
7 Нефтехимик36
8 Балтика46
9 Алания34
10 Ротор34
11 Тюмень44
12 Енисей33
13 Черноморец43
14 СКА-Хабаровск33
15 Уфа43
16
Зона вылета
Сочи31
17
Зона вылета
КАМАЗ30
18
Зона вылета
Шинник30

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