Торпедо М - Чайка 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Чайка, которое состоится 03 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|26.08.2021
|Кубок России
|Группа 5
|1 : 0
|06.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 2
|09.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 2
|23.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 1
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|22.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|27.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 3
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|4 : 0
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|08.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|3
|9
| 2
Повышение
|Сокол
|3
|7
| 3
Стыковая зона
|Чайка
|3
|7
| 4
Стыковая зона
|Торпедо М
|3
|7
|5
|Родина
|3
|7
|6
|Урал
|3
|6
|7
|Нефтехимик
|3
|6
|8
|Балтика
|4
|6
|9
|Алания
|3
|4
|10
|Ротор
|3
|4
|11
|Тюмень
|4
|4
|12
|Енисей
|3
|3
|13
|Черноморец
|4
|3
|14
|СКА-Хабаровск
|3
|3
|15
|Уфа
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|3
|1
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|3
|0