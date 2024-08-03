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Урал - Сокол 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
Урал
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Сокол, которое состоится 03 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 5 : 0Урал
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 3 : 2Урал
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 1 : 1Урал
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Урал2 : 1
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Урал1 : 1
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Сокол1 : 0
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Сокол1 : 0
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 1Сокол
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 6 : 0Сокол
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2Сокол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т39
2
Повышение
Сокол37
3
Стыковая зона
Чайка37
4
Стыковая зона
Торпедо М37
5 Родина37
6 Урал36
7 Нефтехимик36
8 Балтика46
9 Алания34
10 Ротор34
11 Тюмень44
12 Енисей33
13 Черноморец43
14 СКА-Хабаровск33
15 Уфа43
16
Зона вылета
Сочи31
17
Зона вылета
КАМАЗ30
18
Зона вылета
Шинник30

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