Урал - Сокол 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Сокол, которое состоится 03 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
|Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|5 : 0
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|3 : 2
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 1
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|1 : 1
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|6 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|3
|9
| 2
Повышение
|Сокол
|3
|7
| 3
Стыковая зона
|Чайка
|3
|7
| 4
Стыковая зона
|Торпедо М
|3
|7
|5
|Родина
|3
|7
|6
|Урал
|3
|6
|7
|Нефтехимик
|3
|6
|8
|Балтика
|4
|6
|9
|Алания
|3
|4
|10
|Ротор
|3
|4
|11
|Тюмень
|4
|4
|12
|Енисей
|3
|3
|13
|Черноморец
|4
|3
|14
|СКА-Хабаровск
|3
|3
|15
|Уфа
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|3
|1
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|3
|0