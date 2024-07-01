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СКА-Хабаровск - Алания 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
СКА-Хабаровск
Алания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Алания, которое состоится 03 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Россия Дмитрий Юрьевич Воецкий
Россия Султан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Алания
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Алания2 : 1СКА-Хабаровск
06.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Алания
16.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Алания4 : 1СКА-Хабаровск
19.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Алания
11.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Алания3 : 1СКА-Хабаровск
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Алания
01.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Алания2 : 4СКА-Хабаровск
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 2СКА-Хабаровск
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 4 : 0СКА-Хабаровск
28.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 1СКА-Хабаровск
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 1СКА-Хабаровск
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Алания0 : 1
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 1Алания
15.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Алания0 : 0
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Алания2 : 0
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Алания
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т39
2
Повышение
Сокол37
3
Стыковая зона
Чайка37
4
Стыковая зона
Торпедо М37
5 Родина37
6 Урал36
7 Нефтехимик36
8 Балтика46
9 Алания34
10 Ротор34
11 Тюмень44
12 Енисей33
13 Черноморец43
14 СКА-Хабаровск33
15 Уфа43
16
Зона вылета
Сочи31
17
Зона вылета
КАМАЗ30
18
Зона вылета
Шинник30

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