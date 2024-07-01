СКА-Хабаровск - Алания 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Алания, которое состоится 03 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Дмитрий Юрьевич Воецкий
|Султан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|0 : 0
|16.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|4 : 1
|19.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|3 : 1
|15.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|1 : 2
|01.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|2 : 4
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 2
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|28.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
|15.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 0
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|3
|9
| 2
Повышение
|Сокол
|3
|7
| 3
Стыковая зона
|Чайка
|3
|7
| 4
Стыковая зона
|Торпедо М
|3
|7
|5
|Родина
|3
|7
|6
|Урал
|3
|6
|7
|Нефтехимик
|3
|6
|8
|Балтика
|4
|6
|9
|Алания
|3
|4
|10
|Ротор
|3
|4
|11
|Тюмень
|4
|4
|12
|Енисей
|3
|3
|13
|Черноморец
|4
|3
|14
|СКА-Хабаровск
|3
|3
|15
|Уфа
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|3
|1
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|3
|0