04:43 ()
Свернуть список

Тоттенхэм Хотспур - Бавария 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Сеул Уорлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея), вместимость: 68476
03 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Тоттенхэм Хотспур
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Бавария, которое состоится 03 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Сеул Уорлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
11.12.2019 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур Бавария3 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.10.2019 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 7Бавария
31.07.2019 Ауди Кап - 2019 Финал Тоттенхэм Хотспур2 : 2 6 : 5Бавария
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
17.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 5Тоттенхэм Хотспур
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 0 : 3Тоттенхэм Хотспур
14.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Бавария
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 2Бавария
12.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария2 : 0
08.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1Бавария
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 1Бавария

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close