Тоттенхэм Хотспур - Бавария 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Сеул Уорлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея), вместимость: 68476
03 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Бавария, которое состоится 03 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Сеул Уорлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Венсан Компани
История личных встреч
|11.12.2019
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|3 : 1
|01.10.2019
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 7
|31.07.2019
|Ауди Кап - 2019
|Финал
|2 : 2 6 : 5
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|17.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 5
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 3
|14.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 1
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|08.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1