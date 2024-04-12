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Агусбург - Лестер Сити 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Иллерштадион (Кемптен, Германия), вместимость: 9000
03 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Агусбург
Лестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Агусбург - Лестер Сити, которое состоится 03 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Иллерштадион (Кемптен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Агусбург
Аугсбург, Германия
Лестер Сити
Лестер, Англия
История личных встреч
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 1Агусбург
10.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Агусбург0 : 1
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 5 : 1Агусбург
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Агусбург0 : 3
19.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 3 : 1Агусбург
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лестер Сити0 : 2
29.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 3Лестер Сити
23.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лестер Сити5 : 0
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лестер Сити2 : 1
12.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 0Лестер Сити

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