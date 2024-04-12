Агусбург - Лестер Сити 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Иллерштадион (Кемптен, Германия), вместимость: 9000
03 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Агусбург - Лестер Сити, которое состоится 03 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Иллерштадион (Кемптен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Агусбург
Аугсбург, Германия
Лестер Сити
Лестер, Англия
История личных встреч
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|29.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 3
|23.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|5 : 0
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|12.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 0