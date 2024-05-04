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Ювентус - Брест 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Адриатико (Пескара, Италия), вместимость: 24400
03 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ювентус
Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Брест, которое состоится 03 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Адриатико (Пескара, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Брест
Брест, Франция
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Франция Эрик Руа
История личных встреч
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Ювентус
25.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Ювентус2 : 0
20.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 3 : 3Ювентус
15.05.2024 Кубок Италии Финал 0 : 1Ювентус
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Ювентус1 : 1
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Брест
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 3Брест
10.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Брест1 : 1
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Брест0 : 0
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 4 : 5Брест

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