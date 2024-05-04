Ювентус - Брест 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Адриатико (Пескара, Италия), вместимость: 24400
03 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Брест, которое состоится 03 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Адриатико (Пескара, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Брест
Брест, Франция
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Эрик Руа
История личных встреч
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 3
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 5