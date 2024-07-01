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Хетафе - Атлетико М 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
03 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Хетафе
Атлетико М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетико М, которое состоится 03 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе, Испания
Атлетико М
Мадрид, Испания
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
15.05.2024Испания - Примера36-й турХетафе0 : 3Атлетико М
19.12.2023Испания - Примера18-й турАтлетико М3 : 3Хетафе
04.02.2023Испания - Примера20-й турАтлетико М1 : 1Хетафе
15.08.2022Испания - Примера1-й турХетафе0 : 3Атлетико М
12.02.2022Испания - Примера24-й турАтлетико М4 : 3Хетафе
21.09.2021Испания - Примера6-й турХетафе1 : 2Атлетико М
13.03.2021Испания - Примера27-й турХетафе0 : 0Атлетико М
30.12.2020Испания - Примера16-й турАтлетико М1 : 0Хетафе
16.07.2020Испания - Примера37-й турХетафе0 : 2Атлетико М
18.08.2019Испания - Примера1-й турАтлетико М1 : 0Хетафе
26.05.2024Испания - Примера38-й турХетафе1 : 2
18.05.2024Испания - Примера37-й тур1 : 0Хетафе
15.05.2024Испания - Примера36-й турХетафе0 : 3Атлетико М
12.05.2024Испания - Примера35-й тур1 : 0Хетафе
03.05.2024Испания - Примера34-й турХетафе0 : 2
27.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Атлетико М1 : 1
25.05.2024Испания - Примера38-й тур0 : 2Атлетико М
19.05.2024Испания - Примера37-й турАтлетико М1 : 4
15.05.2024Испания - Примера36-й турХетафе0 : 3Атлетико М
12.05.2024Испания - Примера35-й турАтлетико М1 : 0

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