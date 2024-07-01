Хетафе - Атлетико М 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
03 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетико М, которое состоится 03 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе, Испания
Атлетико М
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Диего Симеоне
История личных встреч
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 3
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 3
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 3
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|30.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|18.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0