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Манчестер Сити - Челси 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Огайо (Коламбус, США), вместимость: 104944
04 Августа 2024 года в 00:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Манчестер Сити
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Челси, которое состоится 04 Августа 2024 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Огайо (Коламбус, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
20.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити1 : 0Челси
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Сити1 : 1Челси
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Челси4 : 4Манчестер Сити
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити1 : 0Челси
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Сити4 : 0Челси
05.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Челси0 : 1Манчестер Сити
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Сити2 : 0Челси
15.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Манчестер Сити1 : 0Челси
25.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси0 : 1Манчестер Сити
29.05.2021 Лига чемпионов Финал Манчестер Сити0 : 1Челси
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 4 : 1Манчестер Сити
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити2 : 3
24.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити3 : 4
25.05.2024 Кубок Англии Финал Манчестер Сити1 : 2
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 1
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Челси1 : 4
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси2 : 1
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 2Челси
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 2 : 3Челси
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси5 : 0

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