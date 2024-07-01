Манчестер Сити - Челси 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Огайо (Коламбус, США), вместимость: 104944
04 Августа 2024 года в 00:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Челси, которое состоится 04 Августа 2024 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Огайо (Коламбус, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Энцо Мареска
История личных встреч
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 0
|05.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|15.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|29.05.2021
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 4 : 1
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|24.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 4
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 4
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0