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Гомель - Слуцк 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
03 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Гомель
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Слуцк, которое состоится 03 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Слуцк1 : 1Гомель
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Гомель4 : 5Слуцк
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк3 : 1Гомель
15.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Гомель1 : 0Слуцк
27.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Слуцк2 : 2Гомель
18.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Слуцк1 : 4Гомель
07.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель4 : 1Слуцк
10.08.2019 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 4Слуцк
06.04.2019 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк0 : 6Гомель
13.07.2018 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк0 : 1Гомель
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Гомель1 : 2
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 3Гомель
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Гомель5 : 0
28.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 0 : 0Гомель
21.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Гомель1 : 2
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 5Слуцк
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 1 : 4Слуцк
30.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Слуцк1 : 0
21.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 4 : 1Слуцк
15.06.2024 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн1535
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1533
4 Витебск1625
5 Динамо-Брест1523
6 Славия-Мозырь1523
7 Гомель1521
8 Арсенал1520
9 Ислочь1520
10 БАТЭ1519
11 Сморгонь1516
12 Слуцк1516
13 Нафтан1515
14 Днепр М158
15
Зона вылета
Минск155
16
Зона вылета
Шахтёр С16-4

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