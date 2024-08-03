Гомель - Слуцк 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
03 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Слуцк, которое состоится 03 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|4 : 5
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|15.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|27.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|18.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 4
|07.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|4 : 1
|10.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 4
|06.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 6
|13.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|26.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|14.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 3
|06.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|5 : 0
|28.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|21.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|13.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 5
|07.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 4
|30.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|21.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|4 : 1
|15.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|15
|35
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|15
|33
|4
|Витебск
|16
|25
|5
|Динамо-Брест
|15
|23
|6
|Славия-Мозырь
|15
|23
|7
|Гомель
|15
|21
|8
|Арсенал
|15
|20
|9
|Ислочь
|15
|20
|10
|БАТЭ
|15
|19
|11
|Сморгонь
|15
|16
|12
|Слуцк
|15
|16
|13
|Нафтан
|15
|15
|14
|Днепр М
|15
|8
| 15
Зона вылета
|Минск
|15
|5
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|16
|-4