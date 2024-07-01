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Днепр М - Славия-Мозырь 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Днепр М
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Славия-Мозырь, которое состоится 03 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Славия-Мозырь2 : 0Днепр М
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь5 : 0Днепр М
31.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Днепр М0 : 2Славия-Мозырь
16.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Днепр М1 : 3Славия-Мозырь
03.11.2017 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Днепр М5 : 3Славия-Мозырь
21.06.2017 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь4 : 0Днепр М
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Днепр М0 : 1
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Днепр М
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Днепр М2 : 3
30.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 1Днепр М
23.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Днепр М1 : 2
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 6Славия-Мозырь
05.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 3 : 0Славия-Мозырь
28.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Славия-Мозырь0 : 0
22.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 0 : 1Славия-Мозырь
16.06.2024 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Славия-Мозырь1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн1535
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1533
4 Витебск1625
5 Динамо-Брест1523
6 Славия-Мозырь1523
7 Гомель1521
8 Арсенал1520
9 Ислочь1520
10 БАТЭ1519
11 Сморгонь1516
12 Слуцк1516
13 Нафтан1515
14 Днепр М158
15
Зона вылета
Минск155
16
Зона вылета
Шахтёр С16-4

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