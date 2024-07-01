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Магдебург - Эльверсберг 03 Августа прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
03 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Магдебург
Эльверсберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Эльверсберг, которое состоится 03 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Эльверсберг0 : 0Магдебург
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Магдебург1 : 2Эльверсберг
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 3 : 2Магдебург
10.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Магдебург0 : 0
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 4 : 1Магдебург
28.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Магдебург1 : 1
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 0 : 2Магдебург
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Эльверсберг0 : 3
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 0Эльверсберг
05.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Эльверсберг4 : 2
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 3 : 1Эльверсберг
19.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Эльверсберг1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ян00
2
Повышение
Нюрнберг00
3
Плей-офф за повышение
Пройссен Мюнстер00
4 Герта00
5 Магдебург00
6 Фортуна00
7 Ульм 184600
8 Эльверсберг00
9 Дармштадт 9800
10 Карлсруэ00
11 Кайзерслаутерн00
12 Гройтер Фюрт00
13 Падерборн 0700
14 Кёльн00
15 Айнтрахт Б00
16
Стыковая зона
Гамбург00
17
Зона вылета
Ганновер-9600
18
Зона вылета
Шальке-0400

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