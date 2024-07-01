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Карлсруэ - Нюрнберг 03 Августа прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
03 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Карлсруэ
Нюрнберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Нюрнберг, которое состоится 03 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
28.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Нюрнберг0 : 1Карлсруэ
26.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Карлсруэ4 : 1Нюрнберг
08.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Нюрнберг1 : 1Карлсруэ
02.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Карлсруэ3 : 0Нюрнберг
12.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ4 : 1Нюрнберг
27.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Нюрнберг2 : 1Карлсруэ
21.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ0 : 1Нюрнберг
23.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Нюрнберг1 : 1Карлсруэ
28.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ0 : 1Нюрнберг
21.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Нюрнберг1 : 1Карлсруэ
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 3Карлсруэ
12.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Карлсруэ1 : 2
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 1 : 2Карлсруэ
28.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Нюрнберг0 : 1Карлсруэ
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Карлсруэ3 : 2
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Нюрнберг3 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 1Нюрнберг
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Нюрнберг3 : 0
03.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 3 : 1Нюрнберг
28.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Нюрнберг0 : 1Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ян00
2
Повышение
Нюрнберг00
3
Плей-офф за повышение
Пройссен Мюнстер00
4 Герта00
5 Магдебург00
6 Фортуна00
7 Ульм 184600
8 Эльверсберг00
9 Дармштадт 9800
10 Карлсруэ00
11 Кайзерслаутерн00
12 Гройтер Фюрт00
13 Падерборн 0700
14 Кёльн00
15 Айнтрахт Б00
16
Стыковая зона
Гамбург00
17
Зона вылета
Ганновер-9600
18
Зона вылета
Шальке-0400

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