Карлсруэ - Нюрнберг 03 Августа прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
03 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Нюрнберг, которое состоится 03 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
|28.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|08.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|12.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|4 : 1
|27.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|23.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|28.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|21.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|03.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|28.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ян
|0
|0
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Пройссен Мюнстер
|0
|0
|4
|Герта
|0
|0
|5
|Магдебург
|0
|0
|6
|Фортуна
|0
|0
|7
|Ульм 1846
|0
|0
|8
|Эльверсберг
|0
|0
|9
|Дармштадт 98
|0
|0
|10
|Карлсруэ
|0
|0
|11
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|12
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|13
|Падерборн 07
|0
|0
|14
|Кёльн
|0
|0
|15
|Айнтрахт Б
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Гамбург
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Ганновер-96
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|0
|0