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Герта - Падерборн 07 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
03 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Герта
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Падерборн 07, которое состоится 03 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
05.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Падерборн 072 : 3Герта
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Герта3 : 1Падерборн 07
15.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур Падерборн 071 : 2Герта
21.09.2019 Германия - Бундеслига 5-й тур Герта2 : 1Падерборн 07
05.04.2015 Германия - Бундеслига 27-й тур Герта2 : 0Падерборн 07
02.11.2014 Германия - Бундеслига 10-й тур Падерборн 073 : 1Герта
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 1Герта
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Герта3 : 1
05.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 4 : 2Герта
26.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Герта1 : 1
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 3 : 2Герта
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 2Падерборн 07
10.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Падерборн 071 : 0
05.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 3 : 2Падерборн 07
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Падерборн 073 : 1
19.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 0 : 2Падерборн 07
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ян00
2
Повышение
Нюрнберг00
3
Плей-офф за повышение
Пройссен Мюнстер00
4 Герта00
5 Магдебург00
6 Фортуна00
7 Ульм 184600
8 Эльверсберг00
9 Дармштадт 9800
10 Карлсруэ00
11 Кайзерслаутерн00
12 Гройтер Фюрт00
13 Падерборн 0700
14 Кёльн00
15 Айнтрахт Б00
16
Стыковая зона
Гамбург00
17
Зона вылета
Ганновер-9600
18
Зона вылета
Шальке-0400

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