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Шальке-04 - Айнтрахт Б 03 Августа прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
03 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Шальке-04
Айнтрахт Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Айнтрахт Б, которое состоится 03 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
03.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Шальке-041 : 0Айнтрахт Б
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Айнтрахт Б1 : 0Шальке-04
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б1 : 3Шальке-04
22.03.2014 Германия - Бундеслига 26-й тур Шальке-043 : 1Айнтрахт Б
19.10.2013 Германия - Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б2 : 3Шальке-04
24.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Шальке-040 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 0Шальке-04
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Шальке-042 : 1
07.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 0 : 4Шальке-04
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Шальке-041 : 1
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 5 : 0Айнтрахт Б
12.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Айнтрахт Б1 : 0
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 3 : 3Айнтрахт Б
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Айнтрахт Б0 : 4
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 0 : 3Айнтрахт Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ян00
2
Повышение
Нюрнберг00
3
Плей-офф за повышение
Пройссен Мюнстер00
4 Герта00
5 Магдебург00
6 Фортуна00
7 Ульм 184600
8 Эльверсберг00
9 Дармштадт 9800
10 Карлсруэ00
11 Кайзерслаутерн00
12 Гройтер Фюрт00
13 Падерборн 0700
14 Кёльн00
15 Айнтрахт Б00
16
Стыковая зона
Гамбург00
17
Зона вылета
Ганновер-9600
18
Зона вылета
Шальке-0400

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