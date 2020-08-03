Ганновер-96 - Ян 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
03 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Ян, которое состоится 03 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Ян
Регенсбург
История личных встреч
|18.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|14.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|21.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|18.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|28.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|03.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|26.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|28.05.2024
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|24.05.2024
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|2 : 2
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ян
|0
|0
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Пройссен Мюнстер
|0
|0
|4
|Герта
|0
|0
|5
|Магдебург
|0
|0
|6
|Фортуна
|0
|0
|7
|Ульм 1846
|0
|0
|8
|Эльверсберг
|0
|0
|9
|Дармштадт 98
|0
|0
|10
|Карлсруэ
|0
|0
|11
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|12
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|13
|Падерборн 07
|0
|0
|14
|Кёльн
|0
|0
|15
|Айнтрахт Б
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Гамбург
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Ганновер-96
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|0
|0