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Ганновер-96 - Ян 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
03 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ганновер-96
Ян

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Ян, которое состоится 03 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Ян
Регенсбург
История личных встреч
18.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Ян1 : 1Ганновер-96
14.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Ганновер-961 : 0Ян
02.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганновер-961 : 1Ян
24.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Ян3 : 1Ганновер-96
21.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-963 : 1Ян
18.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Ян0 : 0Ганновер-96
28.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Ян1 : 0Ганновер-96
03.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Ганновер-961 : 1Ян
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганновер-961 : 2
12.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 2Ганновер-96
05.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-963 : 2
26.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 1Ганновер-96
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-961 : 2
28.05.2024 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 2-й матч 1 : 2Ян
24.05.2024 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 1-й матч Ян2 : 2
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Ян1 : 2
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ян2 : 3
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 2Ян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ян00
2
Повышение
Нюрнберг00
3
Плей-офф за повышение
Пройссен Мюнстер00
4 Герта00
5 Магдебург00
6 Фортуна00
7 Ульм 184600
8 Эльверсберг00
9 Дармштадт 9800
10 Карлсруэ00
11 Кайзерслаутерн00
12 Гройтер Фюрт00
13 Падерборн 0700
14 Кёльн00
15 Айнтрахт Б00
16
Стыковая зона
Гамбург00
17
Зона вылета
Ганновер-9600
18
Зона вылета
Шальке-0400

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