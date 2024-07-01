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Динамо Тб - Самгурали 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 19-й тур
Динамо Тб
Самгурали

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Самгурали, которое состоится 03 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали3 : 1Динамо Тб
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Тб2 : 0Самгурали
29.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Самгурали0 : 2Динамо Тб
19.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Тб5 : 2Самгурали
10.05.2023 Грузия - Высшая лига 13-й тур Самгурали2 : 1Динамо Тб
13.03.2023 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Тб2 : 0Самгурали
26.11.2022 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самгурали1 : 1Динамо Тб
10.09.2022 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Тб3 : 0Самгурали
16.06.2022 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самгурали2 : 1Динамо Тб
18.04.2022 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Тб0 : 0Самгурали
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Тб1 : 1
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Динамо Тб
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Тб2 : 0
27.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур 2 : 2Динамо Тб
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Тб1 : 2
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 2Самгурали
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самгурали1 : 3
24.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 2 : 1Самгурали
18.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самгурали4 : 0
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Самгурали2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1839
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1835
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1832
4 Динамо Бт1831
5 Динамо Тб1822
6 Колхети-19131820
7 Самгурали1819
8
Стыковая зона
Гагра1819
9
Стыковая зона
Телави1817
10
Зона вылета
Самтредиа1811

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