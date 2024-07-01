Динамо Тб - Самгурали 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Самгурали, которое состоится 03 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|5 : 2
|10.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|13.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|26.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|1 : 1
|10.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 0
|16.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 1
|18.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|18.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|11.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|01.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|27.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|01.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|28.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 3
|24.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|4 : 0
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|18
|39
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|18
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|18
|32
|4
|Динамо Бт
|18
|31
|5
|Динамо Тб
|18
|22
|6
|Колхети-1913
|18
|20
|7
|Самгурали
|18
|19
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|18
|19
| 9
Стыковая зона
|Телави
|18
|17
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|18
|11