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Дила - Гагра 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 19-й тур
Дила
Гагра

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Гагра, которое состоится 03 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Гагра
Гагра
История личных встреч
21.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Гагра0 : 1Дила
03.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Дила2 : 0Гагра
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Дила1 : 0Гагра
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 0Дила
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Дила1 : 0Гагра
09.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Гагра0 : 0Дила
01.10.2022 Грузия - Высшая лига 28-й тур Гагра0 : 0Дила
24.06.2022 Грузия - Высшая лига 19-й тур Дила1 : 1Гагра
29.04.2022 Грузия - Высшая лига 10-й тур Гагра1 : 0Дила
26.02.2022 Грузия - Высшая лига 1-й тур Дила2 : 1Гагра
02.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила1 : 1
27.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур 0 : 2Дила
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 0 : 0Дила
18.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Дила2 : 1
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 1 : 4Дила
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 2 : 0Гагра
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Гагра4 : 0
24.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 2 : 1Гагра
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Гагра2 : 0
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 2 : 0Гагра
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1839
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1835
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1832
4 Динамо Бт1831
5 Динамо Тб1822
6 Колхети-19131820
7 Самгурали1819
8
Стыковая зона
Гагра1819
9
Стыковая зона
Телави1817
10
Зона вылета
Самтредиа1811

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