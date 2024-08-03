Дила - Гагра 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Гагра, которое состоится 03 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Гагра
Гагра
История личных встреч
|21.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|09.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|24.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 1
|29.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.02.2022
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 1
|02.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|27.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 1
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 4
|01.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|28.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|4 : 0
|24.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|18
|39
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|18
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|18
|32
|4
|Динамо Бт
|18
|31
|5
|Динамо Тб
|18
|22
|6
|Колхети-1913
|18
|20
|7
|Самгурали
|18
|19
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|18
|19
| 9
Стыковая зона
|Телави
|18
|17
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|18
|11