04:25 ()
Свернуть список

ЦСКА - Оренбург 04 Августа прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
04 Августа 2024 года в 15:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
ЦСКА
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Оренбург, которое состоится 04 Августа 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур ЦСКА2 : 0Оренбург
10.05.2024 Россия - МФЛ 9-й тур Оренбург0 : 5ЦСКА
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур ЦСКА1 : 1Оренбург
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A ЦСКА3 : 1Оренбург
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург1 : 1ЦСКА
26.07.2023 Fonbet Кубок России Группа A Оренбург0 : 6ЦСКА
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур ЦСКА2 : 1Оренбург
04.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 1Оренбург
19.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 0Оренбург
23.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург2 : 2ЦСКА
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур ЦСКА2 : 0Оренбург
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур 1 : 0ЦСКА
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 3ЦСКА
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур ЦСКА6 : 1
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 0ЦСКА
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур ЦСКА2 : 0Оренбург
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур 1 : 0Оренбург
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург0 : 0
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Оренбург1 : 1
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Оренбург2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: ЦСКА — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит39
2 Динамо М39
3 ЦСКА24
4 Ростов34
5 Оренбург24
6 Локомотив М23
7 Спартак М23
8 Рубин23
9 Акрон33
10 Краснодар22
11 Ахмат22
12 Динамо Мх22
13
Стыковая зона
Химки21
14
Стыковая зона
Факел20
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Крылья Советов20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close