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Динамо Мх - Пари Нижний Новгород 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
04 Августа 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Пари Нижний Новгород, которое состоится 04 Августа 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Сербия Саша Илич
История личных встреч
01.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Динамо Мх1 : 0
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мх
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Динамо Мх
09.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо Мх2 : 2
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо Мх1 : 1
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 4 : 0Пари Нижний Новгород
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур 4 : 1Пари Нижний Новгород
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Пари Нижний Новгород0 : 8
22.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит39
2 Динамо М39
3 ЦСКА24
4 Ростов34
5 Оренбург24
6 Локомотив М23
7 Спартак М23
8 Рубин23
9 Акрон33
10 Краснодар22
11 Ахмат22
12 Динамо Мх22
13
Стыковая зона
Химки21
14
Стыковая зона
Факел20
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Крылья Советов20

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