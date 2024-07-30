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Ахмат - Локомотив М 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
04 Августа 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Ахмат
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Локомотив М, которое состоится 04 Августа 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Ахмат0 : 2Локомотив М
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М2 : 1Ахмат
11.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат0 : 1Локомотив М
04.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Локомотив М1 : 2Ахмат
19.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Ахмат2 : 3Локомотив М
20.11.2021 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Локомотив М1 : 2Ахмат
28.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Ахмат0 : 0Локомотив М
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Локомотив М2 : 3Ахмат
08.03.2020 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Локомотив М1 : 0Ахмат
18.10.2019 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Ахмат0 : 2Локомотив М
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Ахмат2 : 2
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Ахмат4 : 1
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Ахмат
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 6 : 1Ахмат
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 1
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Локомотив М1 : 0
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 3 : 1Локомотив М
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Локомотив М3 : 1
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М3 : 2
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур 3 : 0Локомотив М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Ахмат» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит39
2 Динамо М39
3 ЦСКА24
4 Ростов34
5 Оренбург24
6 Локомотив М23
7 Спартак М23
8 Рубин23
9 Акрон33
10 Краснодар22
11 Ахмат22
12 Динамо Мх22
13
Стыковая зона
Химки21
14
Стыковая зона
Факел20
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Крылья Советов20

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