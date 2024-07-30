Ахмат - Локомотив М 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
04 Августа 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Локомотив М, которое состоится 04 Августа 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|11.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 3
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|2 : 3
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 0
|18.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 2
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 2
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|4 : 1
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|6 : 1
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|3 : 1
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Ахмат» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Динамо М
|3
|9
|3
|ЦСКА
|2
|4
|4
|Ростов
|3
|4
|5
|Оренбург
|2
|4
|6
|Локомотив М
|2
|3
|7
|Спартак М
|2
|3
|8
|Рубин
|2
|3
|9
|Акрон
|3
|3
|10
|Краснодар
|2
|2
|11
|Ахмат
|2
|2
|12
|Динамо Мх
|2
|2
| 13
Стыковая зона
|Химки
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Факел
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|2
|0