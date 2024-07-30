Факел - Краснодар 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
04 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Краснодар, которое состоится 04 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Геннадьевич Черевченко
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|19.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|05.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 3
|17.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|17.07.2011
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 1
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|4 : 0
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 0
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|4 : 1
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 0
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Факел» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Динамо М
|3
|9
|3
|ЦСКА
|2
|4
|4
|Ростов
|3
|4
|5
|Оренбург
|2
|4
|6
|Локомотив М
|2
|3
|7
|Спартак М
|2
|3
|8
|Рубин
|2
|3
|9
|Акрон
|3
|3
|10
|Краснодар
|2
|2
|11
|Ахмат
|2
|2
|12
|Динамо Мх
|2
|2
| 13
Стыковая зона
|Химки
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Факел
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|2
|0