04:25 ()
Свернуть список

Факел - Краснодар 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
04 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Факел
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Краснодар, которое состоится 04 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
19.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Краснодар2 : 0Факел
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Факел0 : 0Краснодар
05.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Факел3 : 3Краснодар
17.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Краснодар2 : 2Факел
17.07.2011 Кубок России 1/16 финала Факел2 : 1Краснодар
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Факел4 : 0
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур 3 : 0Факел
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Факел0 : 2
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 1 : 0Факел
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 1Факел
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 4 : 1Краснодар
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Краснодар1 : 0
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар0 : 0
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Краснодар1 : 0
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Краснодар
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Факел» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит39
2 Динамо М39
3 ЦСКА24
4 Ростов34
5 Оренбург24
6 Локомотив М23
7 Спартак М23
8 Рубин23
9 Акрон33
10 Краснодар22
11 Ахмат22
12 Динамо Мх22
13
Стыковая зона
Химки21
14
Стыковая зона
Факел20
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Крылья Советов20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close