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Родина - КАМАЗ 04 Августа прямая трансляция

04 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
РодинаКАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - КАМАЗ, которое состоится 04 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Владимир Валерьевич Газзаев
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур КАМАЗ1 : 3Родина
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Родина1 : 0КАМАЗ
22.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Родина2 : 2КАМАЗ
01.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур КАМАЗ2 : 0Родина
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Родина
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Родина1 : 0
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Родина0 : 0
30.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 1Родина
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Родина3 : 0
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 0КАМАЗ
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0КАМАЗ
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 1КАМАЗ
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 2КАМАЗ
27.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т39
2
Повышение
Чайка48
3
Стыковая зона
Сокол48
4
Стыковая зона
Торпедо М48
5 Родина37
6 Урал47
7 Алания47
8 Нефтехимик36
9 Балтика46
10 Ротор34
11 Тюмень44
12 Енисей33
13 Черноморец43
14 СКА-Хабаровск43
15 Уфа43
16
Зона вылета
Сочи31
17
Зона вылета
КАМАЗ30
18
Зона вылета
Шинник30

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