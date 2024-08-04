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Шинник - Сочи 04 Августа прямая трансляция

04 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
Шинник
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Сочи, которое состоится 04 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Шинник0 : 0 5 : 4Сочи
19.05.2019 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Сочи0 : 0Шинник
28.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Шинник1 : 1Сочи
31.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Сочи0 : 0Шинник
06.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Шинник1 : 2Сочи
22.11.2014 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Шинник2 : 1Сочи
03.08.2014 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Сочи1 : 1Шинник
16.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник0 : 1Сочи
12.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Сочи0 : 0Шинник
13.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Шинник1 : 0Сочи
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Шинник0 : 2
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 1Шинник
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Шинник0 : 1
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Шинник
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Шинник1 : 0
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Сочи2 : 1
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Сочи1 : 2
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 1 : 0Сочи
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Сочи1 : 1
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Сочи3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т39
2
Повышение
Чайка48
3
Стыковая зона
Сокол48
4
Стыковая зона
Торпедо М48
5 Родина37
6 Урал47
7 Алания47
8 Нефтехимик36
9 Балтика46
10 Ротор34
11 Тюмень44
12 Енисей33
13 Черноморец43
14 СКА-Хабаровск43
15 Уфа43
16
Зона вылета
Сочи31
17
Зона вылета
КАМАЗ30
18
Зона вылета
Шинник30

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