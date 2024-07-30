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Нефтехимик - Ротор 04 Августа прямая трансляция

04 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
НефтехимикРотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Ротор, которое состоится 04 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
26.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Ротор2 : 1Нефтехимик
15.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Нефтехимик1 : 3Ротор
09.03.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Ротор1 : 1Нефтехимик
14.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Нефтехимик1 : 2Ротор
17.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Нефтехимик2 : 1Ротор
12.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Ротор0 : 0Нефтехимик
11.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Нефтехимик0 : 2Ротор
17.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Ротор2 : 1Нефтехимик
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 4 : 0Нефтехимик
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Нефтехимик2 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Нефтехимик3 : 0
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 3 : 0Нефтехимик
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Нефтехимик1 : 2
29.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Ротор0 : 1
22.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Ротор1 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 1Ротор
16.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Стыковые матчи. 2-й матч Ротор3 : 1
12.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т39
2
Повышение
Чайка48
3
Стыковая зона
Сокол48
4
Стыковая зона
Торпедо М48
5 Родина37
6 Урал47
7 Алания47
8 Нефтехимик36
9 Балтика46
10 Ротор34
11 Тюмень44
12 Енисей33
13 Черноморец43
14 СКА-Хабаровск43
15 Уфа43
16
Зона вылета
Сочи31
17
Зона вылета
КАМАЗ30
18
Зона вылета
Шинник30

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