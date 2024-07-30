Нефтехимик - Ротор 04 Августа прямая трансляция
04 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Ротор, которое состоится 04 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|26.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|2 : 1
|15.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 3
|09.03.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|14.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 2
|17.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 1
|12.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|0 : 0
|11.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 2
|17.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 1
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|4 : 0
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|3 : 0
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 2
|29.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|22.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
|16.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|12.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|3
|9
| 2
Повышение
|Чайка
|4
|8
| 3
Стыковая зона
|Сокол
|4
|8
| 4
Стыковая зона
|Торпедо М
|4
|8
|5
|Родина
|3
|7
|6
|Урал
|4
|7
|7
|Алания
|4
|7
|8
|Нефтехимик
|3
|6
|9
|Балтика
|4
|6
|10
|Ротор
|3
|4
|11
|Тюмень
|4
|4
|12
|Енисей
|3
|3
|13
|Черноморец
|4
|3
|14
|СКА-Хабаровск
|4
|3
|15
|Уфа
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|3
|1
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|3
|0