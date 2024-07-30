Барселона - Реал Мадрид 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
04 Августа 2024 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
2-й тайм
2 : 0
- 42'1:0Пау Виктор
- 53'2:0Пау Виктор
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 04 Августа 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
46'
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
46'
|12
|зщ
|Алекс Валле
|30
|пз
|Марк Касадо
|6
|пз
|Пабло Торре
|14
|пз
|Унаи Эрнандес
46'
|16
|пз
|Марк Бернал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|8
|нп
|Пау Виктор
|24
|зщ
|Жерар Мартин
46'
|21
|зщ
|Серхи Домингес
46'
|19
|пз
|Ким Хуньент
46'
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|3
|зщ
|Эдер Милитао
56'
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|10
|пз
|Лука Модрич
|21
|пз
|Браим Диас
56'
|19
|пз
|Даниель Себальос
|15
|пз
|Арда Гюлер
|28
|пз
|Марио Мартин
|16
|нп
|Эндрик
|37
|зщ
|Хоан Мартинес
56'
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
56'
Запасные
|26
|вр
|Андер Астралага
|31
|вр
|Диего Кохен
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|25
|зщ
|Микаил Фай
|20
|зщ
|Эктор Форт
|28
|зщ
|Алексис Ольмедо
|29
|зщ
|Андрес Куенка
|4
|зщ
|Клеман Лангле
|2
|зщ
|Хулиан Араухо
|10
|пз
|Ноа Дарвих
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|7
|пз
|Гильермо Фернандес
|17
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
|11
|нп
|Рафинья
|27
|нп
|Антонио Касино
|26
|вр
|Фран Гонсалес
|13
|вр
|Андрей Лунин
|33
|зщ
|Рафаэль Обрадор
|32
|зщ
|Лоренцо Агуадо
|18
|зщ
|Хесус Вальехо
|31
|зщ
|Хакобо Рамон
|35
|зщ
|Рауль Асенсио дель Росарио
|36
|пз
|Жереми де Леон
|27
|пз
|Николас Пас
|11
|нп
|Родриго
|29
|нп
|Хуанми Латаса
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|14.01.2024
|Суперкубок Испании
|Финал
|4 : 1
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|05.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 4
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|02.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|15.01.2023
|Суперкубок Испании
|Финал
|1 : 3
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 4 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|13.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|01.06.2024
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0