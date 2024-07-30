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Барселона - Реал Мадрид 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
04 Августа 2024 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Барселона
2-й тайм
2 : 0
Реал Мадрид

  • 42'
    1:0
    Пау Виктор
  • 53'
    2:0
    Пау Виктор
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 04 Августа 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Барселона
    Барселона, Испания
    Реал Мадрид
    Мадрид, Испания
    1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
    5ИспаниязщИньиго Мартинес
    3ИспаниязщАлекс Бальде
    46'
    15ДаниязщАндреас Кристенсен
    46'
    12ИспаниязщАлекс Валле
    30ИспанияпзМарк Касадо
    6ИспанияпзПабло Торре
    14ИспанияпзУнаи Эрнандес
    46'
    16ИспанияпзМарк Бернал
    9ПольшанпРоберт Левандовски
    8ИспаниянпПау Виктор
    24АвстралиязщЖерар Мартин
    46'
    21ИспаниязщСерхи Домингес
    46'
    19ИспанияпзКим Хуньент
    46'
    1БельгияврТибо Куртуа
    22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
    3БразилиязщЭдер Милитао
    56'
    20ИспаниязщФрансиско Гарсия
    17ИспаниязщЛукас Васкес
    10ХорватияпзЛука Модрич
    21ИспанияпзБраим Диас
    56'
    19ИспанияпзДаниель Себальос
    15ТурцияпзАрда Гюлер
    28ИспанияпзМарио Мартин
    16Бразилиянп Эндрик
    37ИспаниязщХоан Мартинес
    56'
    7Бразилиянп Винисиус Жуниор
    56'
    Запасные
    26ИспанияврАндер Астралага
    31СШАврДиего Кохен
    13ИспанияврИньяки Пенья
    25СенегалзщМикаил Фай
    20ИспаниязщЭктор Форт
    28ИспаниязщАлексис Ольмедо
    29ИспаниязщАндрес Куенка
    4ФранциязщКлеман Лангле
    2МексиказщХулиан Араухо
    10ГерманияпзНоа Дарвих
    22ГерманияпзИлкай Гюндоган
    7ИспанияпзГильермо Фернандес
    17БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
    11Бразилиянп Рафинья
    27ИспаниянпАнтонио Касино
    26ИспанияврФран Гонсалес
    13УкраинаврАндрей Лунин
    33ИспаниязщРафаэль Обрадор
    32ИспаниязщЛоренцо Агуадо
    18ИспаниязщХесус Вальехо
    31ИспаниязщХакобо Рамон
    35ИспаниязщРауль Асенсио дель Росарио
    36Пуэрто-РикопзЖереми де Леон
    27АргентинапзНиколас Пас
    11Бразилиянп Родриго
    29ИспаниянпХуанми Латаса
    Главные тренеры
    ГерманияХанс-Дитер Флик
    ИталияКарло Анчелотти
    История личных встреч
    21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Реал Мадрид3 : 2Барселона
    14.01.2024 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид4 : 1Барселона
    28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Барселона1 : 2Реал Мадрид
    30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Барселона3 : 0Реал Мадрид
    05.04.2023 Кубок Испании 1/2 финала Барселона0 : 4Реал Мадрид
    19.03.2023 Испания - Примера 26-й тур Барселона2 : 1Реал Мадрид
    02.03.2023 Кубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид0 : 1Барселона
    15.01.2023 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид1 : 3Барселона
    16.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид3 : 1Барселона
    24.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Барселона1 : 0Реал Мадрид
    31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 2 4 : 1
    26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 2Барселона
    19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0
    16.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 0 : 2Барселона
    13.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Барселона2 : 0
    01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Реал Мадрид0 : 1
    01.06.2024 Лига чемпионов Финал 0 : 2Реал Мадрид
    25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид0 : 0
    19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 4 : 4Реал Мадрид
    14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид5 : 0

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