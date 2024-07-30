Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Уильямс-Брайс (Колумбия, США), вместимость: 29201
04 Августа 2024 года в 02:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Главный судья: Рубиэль Васкес (США);
2-й тайм
0 : 3
- 69'Уильям Фиш
0'
45'
90'
- 10'0:1Фабиу Карвалью
- 36'0:2Кёртис Джонс
- 61'0:3Константинос Цимикас
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 04 Августа 2024 года в 02:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Уильямс-Брайс (Колумбия, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
|24
|вр
|Андре Онана
|5
|зщ
|Джонни Эванс
46'
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
46'
|2
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|23
|зщ
|Гарри Амасс
73'
|18
|пз
|Каземиро
|65
|пз
|Тоби Коллайер
63'
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
63'
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
46'
|25
|нп
|Джейдон Санчо
73'
|16
|нп
|Амад Диалло
63'
|15
|зщ
|Рис Беннетт
46'
|4
|зщ
|Уильям Фиш
46'73'
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
46'
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
63'
|21
|пз
|Антони
63'
|9
|нп
|Итан Уитли
63'
|3
|зщ
|Сэм Мюррей
73'
|16
|пз
|Максимилано Ойеделе
73'
|25
|нп
|Сэмюэл Мазер
73'
|62
|вр
|Кивин Келлехер
46'
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|5
|зщ
|Ибраима Конате
46'
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|84
|зщ
|Конор Брэдли
|17
|пз
|Кёртис Джонс
60'
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|28
|пз
|Фабиу Карвалью
65'
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|11
|нп
|Мохамед Салах
65'
|20
|нп
|Диогу Жота
|56
|вр
|Витезслав Ярош
46'
|72
|зщ
|Сепп ван ден Берг
46'
|98
|пз
|Трейморис Ньони
60'
|3
|пз
|Ватару Эндо
65'
|50
|нп
|Бен Доук
65'
Запасные
|22
|вр
|Том Хитон
|1
|вр
|Радек Витек
|8
|пз
|Ханнибал Межбри
|14
|пз
|Джеймс Скэнлон
|19
|нп
|Джек Флетчер
|47
|зщ
|Натаниел Филлипс
|44
|зщ
|Люк Чемберс
|43
|пз
|Стефан Байчетич
|91
|пз
|Лука Стивенсон
|80
|пз
|Тайлер Мортон
|86
|нп
|Харви Блэр
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Арне Слот
История личных встреч
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|05.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|7 : 0
|22.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|12.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 0
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 5
|13.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 4
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 2
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|15.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|13.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 3
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 2