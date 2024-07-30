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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Уильямс-Брайс (Колумбия, США), вместимость: 29201
04 Августа 2024 года в 02:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Главный судья: Рубиэль Васкес (США);
Манчестер Юнайтед
2-й тайм
0 : 3
Ливерпуль

  • 69'
    Уильям Фиш
0'
45'
90'
  • 10'
    0:1
    Фабиу Карвалью
  • 36'
    0:2
    Кёртис Джонс
  • 61'
    0:3
    Константинос Цимикас
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 04 Августа 2024 года в 02:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Уильямс-Брайс (Колумбия, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
24КамерунврАндре Онана
5Северная ИрландиязщДжонни Эванс
46'
2ШвециязщВиктор Линделёф
46'
2АнглиязщАарон Ван-Биссака
23АнглиязщГарри Амасс
73'
18Бразилияпз Каземиро
65АнглияпзТоби Коллайер
63'
7АнглияпзМэйсон Маунт
63'
10АнглиянпМаркус Рашфорд
46'
25АнглиянпДжейдон Санчо
73'
16Кот-д'ИвуарнпАмад Диалло
63'
15АнглиязщРис Беннетт
46'
4АнглиязщУильям Фиш
46'73'
39ШотландияпзСкотт Мактоминей
46'
14ДанияпзКристиан Эриксен
63'
21Бразилияпз Антони
63'
9АнглиянпИтан Уитли
63'
3АнглиязщСэм Мюррей
73'
16АнглияпзМаксимилано Ойеделе
73'
25АнглиянпСэмюэл Мазер
73'
62ИрландияврКивин Келлехер
46'
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
5ФранциязщИбраима Конате
46'
78АнглиязщДжарелл Куанса
84Северная ИрландиязщКонор Брэдли
17АнглияпзКёртис Джонс
60'
38НидерландыпзРайан Гравенберх
28ПортугалияпзФабиу Карвалью
65'
19АнглияпзХарви Эллиотт
11ЕгипетнпМохамед Салах
65'
20ПортугалиянпДиогу Жота
56ЧехияврВитезслав Ярош
46'
72НидерландызщСепп ван ден Берг
46'
98АнглияпзТрейморис Ньони
60'
3ЯпонияпзВатару Эндо
65'
50ШотландиянпБен Доук
65'
Запасные
22АнглияврТом Хитон
1ЧехияврРадек Витек
8ТуниспзХаннибал Межбри
14ГибралтарпзДжеймс Скэнлон
19АнглиянпДжек Флетчер
47АнглиязщНатаниел Филлипс
44АнглиязщЛюк Чемберс
43ИспанияпзСтефан Байчетич
91АнглияпзЛука Стивенсон
80АнглияпзТайлер Мортон
86АнглиянпХарви Блэр
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Ливерпуль
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед4 : 3 ДВЛиверпуль
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
05.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ливерпуль7 : 0Манчестер Юнайтед
22.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Ливерпуль
12.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед4 : 0Ливерпуль
19.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль4 : 0Манчестер Юнайтед
24.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Юнайтед0 : 5Ливерпуль
13.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед2 : 4Ливерпуль
24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед3 : 2Ливерпуль
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Юнайтед3 : 2
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Манчестер Юнайтед
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 2Манчестер Юнайтед
15.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Манчестер Юнайтед
25.05.2024 Кубок Англии Финал 1 : 2Манчестер Юнайтед
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль2 : 1
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль1 : 0
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль2 : 0
13.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 3Ливерпуль
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль4 : 2

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