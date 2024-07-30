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УАНЛ Тигрес - Интер Майами 04 Августа прямая трансляция

04 Августа 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, Группа Восток 3. 3-й тур
УАНЛ Тигрес
2-й тайм, 52'
1 : 0
Интер Майами

  • 18'
    1:0
    Хуан Брунетта
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между УАНЛ Тигрес - Интер Майами, которое состоится 04 Августа 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, Группа Восток 3. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    УАНЛ Тигрес
    Монтеррей, Мексика
    Интер Майами
    Майами, США
    История личных встреч
    01.08.2024 Кубок лиг MLS + MX Группа Восток 3. 2-й тур УАНЛ Тигрес2 : 1
    21.07.2024 Мексика — Лига МХ 4-й тур 0 : 3УАНЛ Тигрес
    18.07.2024 Мексика — Лига МХ 3-й тур УАНЛ Тигрес1 : 0
    13.07.2024 Мексика — Лига МХ 2-й тур 1 : 1УАНЛ Тигрес
    07.07.2024 Мексика — Лига МХ 1-й тур УАНЛ Тигрес1 : 0
    28.07.2024 Кубок лиг MLS + MX Группа Восток 3. 1-й тур 0 : 2Интер Майами
    21.07.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1
    18.07.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1
    07.07.2024 США - Major League Soccer МЛС 6 : 1Интер Майами
    04.07.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 2Интер Майами
    Турнирная таблица
    Группа Восток 1
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Цинциннати13
    2
    1/16 финала
    		Нью-Йорк Сити13
    3 Керетаро20
    Группа Восток 2
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Орландо Сити13
    2
    1/16 финала
    		Клёб де Фут Монреаль23
    3 Атлетико Сан Луис10
    Группа Восток 3
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Интер Майами13
    2
    1/16 финала
    		УАНЛ Тигрес13
    3 Пуэбла20
    Группа Восток 4
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Филадельфия Юнион13
    2
    1/16 финала
    		Шарлотт23
    3 Крус Асуль10
    Группа Восток 5
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Нью-Инглэнд Революшн13
    2
    1/16 финала
    		Масатлан23
    3 Нэшвилл10
    Группа Восток 6
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Пачука13
    2
    1/16 финала
    		Торонто13
    3 Нью-Йорк Ред Буллз20
    Группа Восток 7
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Ди-Си Юнайтед26
    2
    1/16 финала
    		Атланта Юнайтед10
    3 Сантос Лагуна10
    Группа Запад 1
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Остин26
    2
    1/16 финала
    		УНАМ Пумас10
    3 Монтеррей10
    Группа Запад 2
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Лос-Анджелес Гэлакси13
    2
    1/16 финала
    		Сан-Хосе Эртквейкс23
    3 Гвадалахара Чивас10
    Группа Запад 3
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Хуарес13
    2
    1/16 финала
    		Сент-Луис Сити13
    3 Даллас20
    Группа Запад 4
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Толука13
    2
    1/16 финала
    		Спортинг Канзас-Сити13
    3 Чикаго Файр20
    Группа Запад 5
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Портленд Тимберс26
    2
    1/16 финала
    		Леон10
    3 Колорадо Рэпидз10
    Группа Запад 6
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Сиэтл Саундерс13
    2
    1/16 финала
    		Миннесота Юнайтед23
    3 Некакса10
    Группа Запад 7
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Ванкувер Уайткэпс13
    2
    1/16 финала
    		Лос-Анджелес23
    3 Тихуана10
    Группа Запад 8
    КомандаИО
    1
    1/16 финала
    		Реал Солт-Лейк13
    2
    1/16 финала
    		Атлас23
    3 Хьюстон Динамо10

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