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Динамо-Брест - Ислочь 04 Августа прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
04 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Динамо-Брест
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Ислочь, которое состоится 04 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Ислочь
Минский район
История личных встреч
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 1Динамо-Брест
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест0 : 1Ислочь
01.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Ислочь3 : 0Динамо-Брест
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Ислочь1 : 2Динамо-Брест
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест2 : 2Ислочь
23.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 0Ислочь
13.06.2021 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Ислочь1 : 1Динамо-Брест
25.07.2020 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Ислочь2 : 0Динамо-Брест
12.04.2020 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест3 : 1Ислочь
15.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Ислочь0 : 0 3 : 5Динамо-Брест
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест4 : 1
12.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Динамо-Брест
04.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 1 : 0Динамо-Брест
28.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест1 : 1
22.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Динамо-Брест
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 1Ислочь
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Ислочь0 : 1 2 : 4
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Ислочь
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 1Ислочь
30.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Ислочь1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн1535
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1533
4 Витебск1625
5 Динамо-Брест1523
6 Славия-Мозырь1523
7 Гомель1621
8 Арсенал1520
9 Ислочь1520
10 БАТЭ1619
11 Слуцк1619
12 Сморгонь1516
13 Нафтан1515
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М158
16
Зона вылета
Шахтёр С16-4

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