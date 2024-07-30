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Торпедо-БелАЗ - Арсенал 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
04 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Торпедо-БелАЗ
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Арсенал, которое состоится 04 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Арсенал0 : 1Торпедо-БелАЗ
26.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Арсенал1 : 2Торпедо-БелАЗ
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Арсенал
06.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Арсенал0 : 0Торпедо-БелАЗ
06.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Торпедо-БелАЗ3 : 0Арсенал
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 2Торпедо-БелАЗ
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Торпедо-БелАЗ
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 4
05.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0
29.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 4 : 1Арсенал
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 3Арсенал
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 5 : 0Арсенал
30.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Арсенал0 : 3
22.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 2Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн1535
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1533
4 Витебск1625
5 Динамо-Брест1523
6 Славия-Мозырь1523
7 Гомель1621
8 Арсенал1520
9 Ислочь1520
10 БАТЭ1619
11 Слуцк1619
12 Сморгонь1516
13 Нафтан1515
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М158
16
Зона вылета
Шахтёр С16-4

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