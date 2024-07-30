Торпедо-БелАЗ - Арсенал 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
04 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Арсенал, которое состоится 04 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|26.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 2
|16.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|06.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|06.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|18.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|11.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 4
|05.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
|29.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|4 : 1
|14.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 3
|06.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|5 : 0
|30.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 3
|22.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|15
|35
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|15
|33
|4
|Витебск
|16
|25
|5
|Динамо-Брест
|15
|23
|6
|Славия-Мозырь
|15
|23
|7
|Гомель
|16
|21
|8
|Арсенал
|15
|20
|9
|Ислочь
|15
|20
|10
|БАТЭ
|16
|19
|11
|Слуцк
|16
|19
|12
|Сморгонь
|15
|16
|13
|Нафтан
|15
|15
|14
|Минск
|16
|8
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|15
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|16
|-4