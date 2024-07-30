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Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
04 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ульм 1846
Кайзерслаутерн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Кайзерслаутерн, которое состоится 04 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
История личных встреч
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Ульм 18460 : 1
22.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Ульм 18461 : 3
12.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд Ульм 18462 : 0
10.08.2019 Кубок Германии 1-й раунд Ульм 18460 : 2
30.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Ульм 18461 : 5
25.05.2024 Кубок Германии Финал Кайзерслаутерн0 : 1
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн5 : 0
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 1Кайзерслаутерн
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Кайзерслаутерн4 : 1
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 3Кайзерслаутерн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-9613
2
Повышение
Карлсруэ13
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 0713
4 Гамбург13
5 Магдебург11
6 Эльверсберг11
7 Пройссен Мюнстер00
8 Фортуна00
9 Ульм 184600
10 Дармштадт 9800
11 Кайзерслаутерн00
12 Гройтер Фюрт00
13 Айнтрахт Б00
14 Шальке-0400
15 Нюрнберг10
16
Стыковая зона
Герта10
17
Зона вылета
Кёльн10
18
Зона вылета
Ян10

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