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Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
04 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Гройтер Фюрт
Пройссен Мюнстер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер, которое состоится 04 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
Германия Саша Хильдман
История личных встреч
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт2 : 0
10.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 0 : 0Гройтер Фюрт
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гройтер Фюрт3 : 3
28.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 3 : 5Гройтер Фюрт
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 1 : 0Гройтер Фюрт
26.09.2023 Кубок Германии 1-й раунд Пройссен Мюнстер0 : 4
26.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Пройссен Мюнстер1 : 3
08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Пройссен Мюнстер2 : 0 Т
24.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд 0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-9613
2
Повышение
Карлсруэ13
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 0713
4 Гамбург13
5 Магдебург11
6 Эльверсберг11
7 Пройссен Мюнстер00
8 Фортуна00
9 Ульм 184600
10 Дармштадт 9800
11 Кайзерслаутерн00
12 Гройтер Фюрт00
13 Айнтрахт Б00
14 Шальке-0400
15 Нюрнберг10
16
Стыковая зона
Герта10
17
Зона вылета
Кёльн10
18
Зона вылета
Ян10

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