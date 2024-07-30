Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
04 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер, которое состоится 04 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
|Саша Хильдман
История личных встреч
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|10.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 3
|28.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 5
|20.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|26.09.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0 Т
|24.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|1
|3
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|1
|3
|4
|Гамбург
|1
|3
|5
|Магдебург
|1
|1
|6
|Эльверсберг
|1
|1
|7
|Пройссен Мюнстер
|0
|0
|8
|Фортуна
|0
|0
|9
|Ульм 1846
|0
|0
|10
|Дармштадт 98
|0
|0
|11
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|12
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|13
|Айнтрахт Б
|0
|0
|14
|Шальке-04
|0
|0
|15
|Нюрнберг
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Герта
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Ян
|1
|0