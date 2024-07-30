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Дармштадт 98 - Фортуна 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
04 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Дармштадт 98
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Фортуна, которое состоится 04 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
16.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Фортуна1 : 0Дармштадт 98
08.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Дармштадт 981 : 0Фортуна
06.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Фортуна2 : 1Дармштадт 98
03.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Дармштадт 981 : 3Фортуна
04.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Дармштадт 981 : 2Фортуна
04.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна3 : 2Дармштадт 98
02.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Дармштадт 981 : 0Фортуна
20.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Фортуна1 : 0Дармштадт 98
21.03.2015 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Фортуна2 : 0Дармштадт 98
05.10.2014 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Дармштадт 981 : 4Фортуна
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 0Дармштадт 98
12.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Дармштадт 980 : 6
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 0Дармштадт 98
28.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Дармштадт 980 : 1
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 0 : 2Дармштадт 98
27.05.2024 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Фортуна0 : 3 5 : 6
23.05.2024 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч 0 : 3Фортуна
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Фортуна3 : 2
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 1Фортуна
03.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Фортуна3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-9613
2
Повышение
Карлсруэ13
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 0713
4 Гамбург13
5 Магдебург11
6 Эльверсберг11
7 Пройссен Мюнстер00
8 Фортуна00
9 Ульм 184600
10 Дармштадт 9800
11 Кайзерслаутерн00
12 Гройтер Фюрт00
13 Айнтрахт Б00
14 Шальке-0400
15 Нюрнберг10
16
Стыковая зона
Герта10
17
Зона вылета
Кёльн10
18
Зона вылета
Ян10

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