Дармштадт 98 - Фортуна 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
04 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Фортуна, которое состоится 04 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|16.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|06.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|03.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 3
|04.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|04.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|02.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|20.10.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|21.03.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|05.10.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 4
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 6
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|27.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 3 5 : 6
|23.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 3
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|1
|3
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|1
|3
|4
|Гамбург
|1
|3
|5
|Магдебург
|1
|1
|6
|Эльверсберг
|1
|1
|7
|Пройссен Мюнстер
|0
|0
|8
|Фортуна
|0
|0
|9
|Ульм 1846
|0
|0
|10
|Дармштадт 98
|0
|0
|11
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|12
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|13
|Айнтрахт Б
|0
|0
|14
|Шальке-04
|0
|0
|15
|Нюрнберг
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Герта
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Ян
|1
|0