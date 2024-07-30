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Сабуртало - Телави 04 Августа прямая трансляция

04 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 19-й тур
Сабуртало
Телави

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Телави, которое состоится 04 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Телави
Телави
История личных встреч
19.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Телави0 : 3Сабуртало
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Сабуртало1 : 0Телави
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Телави3 : 0Сабуртало
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Сабуртало0 : 1Телави
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Телави0 : 3Сабуртало
13.04.2023 Грузия - Высшая лига 8-й тур Сабуртало3 : 0Телави
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Сабуртало0 : 1Телави
18.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Телави0 : 3Сабуртало
21.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало1 : 0Телави
23.04.2022 Грузия - Высшая лига 9-й тур Телави0 : 2Сабуртало
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Сабуртало
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Сабуртало2 : 0
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало1 : 2
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур 4 : 0Сабуртало
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур Сабуртало0 : 2
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 0Телави
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Телави0 : 0
24.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур Телави2 : 1
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур 2 : 0Телави
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Телави1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1839
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1835
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1832
4 Динамо Бт1831
5 Самгурали1922
6 Динамо Тб1922
7 Колхети-19131820
8
Стыковая зона
Гагра1819
9
Стыковая зона
Телави1817
10
Зона вылета
Самтредиа1811

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