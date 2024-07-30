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Динамо Бт - Колхети-1913 04 Августа прямая трансляция

04 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 19-й тур
Динамо Бт
Колхети-1913

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Колхети-1913, которое состоится 04 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Колхети-19132 : 2Динамо Бт
01.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Бт1 : 0Колхети-1913
26.11.2017 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт1 : 2Колхети-1913
22.09.2017 Грузия - Высшая лига 27-й тур Колхети-19130 : 2Динамо Бт
21.06.2017 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт0 : 0Колхети-1913
30.04.2017 Грузия - Высшая лига 9-й тур Колхети-19130 : 1Динамо Бт
15.10.2016 Грузия - Высшая лига 9-й тур Динамо Бт0 : 1Колхети-1913
14.08.2016 Грузия - Высшая лига 2-й тур Колхети-19130 : 5Динамо Бт
27.02.2016 Грузия - Высшая лига 18-й тур Колхети-19130 : 1Динамо Бт
30.08.2015 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Бт2 : 0Колхети-1913
30.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Динамо Бт
24.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо Бт0 : 2
17.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Бт1 : 0
10.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Динамо Бт
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 2 : 2Динамо Бт
02.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 1Колхети-1913
27.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Колхети-19132 : 2
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 0 : 2Колхети-1913
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Колхети-19132 : 5
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 1 : 1Колхети-1913
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1839
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1835
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1832
4 Динамо Бт1831
5 Самгурали1922
6 Динамо Тб1922
7 Колхети-19131820
8
Стыковая зона
Гагра1819
9
Стыковая зона
Телави1817
10
Зона вылета
Самтредиа1811

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