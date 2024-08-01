Спартак М - Крылья Советов 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
05 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Крылья Советов, которое состоится 05 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|21.06.2024
|Россия - МФЛ
|11-й тур
|3 : 4
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|09.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|5 : 2
|30.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|01.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 1
|30.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 1
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|1 : 2
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|2 : 0
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|4 : 1
|01.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|26.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|3 : 1
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Спартак» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Динамо М
|3
|9
|3
|ЦСКА
|3
|7
|4
|Локомотив М
|3
|6
|5
|Химки
|3
|4
|6
|Оренбург
|3
|4
|7
|Ростов
|3
|4
|8
|Рубин
|3
|3
|9
|Спартак М
|2
|3
|10
|Акрон
|3
|3
|11
|Краснодар
|3
|3
|12
|Пари Нижний Новгород
|3
|3
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Факел
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|2
|0