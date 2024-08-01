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Спартак М - Крылья Советов 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
05 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Спартак МКрылья Советов

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Крылья Советов, которое состоится 05 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
21.06.2024 Россия - МФЛ 11-й тур Крылья Советов3 : 4Спартак М
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Спартак М2 : 1Крылья Советов
09.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М3 : 0Крылья Советов
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Крылья Советов4 : 0Спартак М
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Крылья Советов1 : 0Спартак М
23.11.2022 Fonbet Кубок России Группа B Крылья Советов2 : 1Спартак М
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М5 : 2Крылья Советов
30.08.2022 Fonbet Кубок России Группа B Спартак М1 : 0Крылья Советов
01.05.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Спартак М2 : 1Крылья Советов
30.07.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Крылья Советов0 : 1Спартак М
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 1 : 2Спартак М
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Спартак М3 : 0
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 3Спартак М
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 2 : 0Спартак М
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Спартак М
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Крылья Советов4 : 1
01.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 1 : 0Крылья Советов
26.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов1 : 3
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 3 : 1Крылья Советов
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Крылья Советов0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Спартак» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит39
2 Динамо М39
3 ЦСКА37
4 Локомотив М36
5 Химки34
6 Оренбург34
7 Ростов34
8 Рубин33
9 Спартак М23
10 Акрон33
11 Краснодар33
12 Пари Нижний Новгород33
13
Стыковая зона
Динамо Мх32
14
Стыковая зона
Ахмат32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Крылья Советов20

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