Марокко U23 - Испания U23 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
05 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко U23 - Испания U23, которое состоится 05 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марокко U23
Испания U23
Главные тренеры
|Тарик Сектьюи
|Санти Дения
История личных встреч
|01.08.2012
|Олимпийские игры
|Группа D. 3-й тур
|0 : 0
|02.08.2024
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|4 : 0
|30.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа B. 3-й тур
|3 : 0
|27.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|01.08.2012
|Олимпийские игры
|Группа D. 3-й тур
|0 : 0
|02.08.2024
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|0 : 3
|30.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|27.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 2-й тур
|1 : 3
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|07.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|Финал
|2 : 1 ДВ
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча на Олимпийских играх-2024: Марокко U23 — Испания U23. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция U23
|3
|9
|2
|США U23
|3
|6
|3
|Новая Зеландия U23
|3
|3
|4
|Гвинея U23
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Марокко U23
|3
|6
|2
|Аргентина U23
|3
|6
|3
|Украина U23
|3
|3
|4
|Ирак U23
|3
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет U23
|3
|7
|2
|Испания U23
|3
|6
|3
|Доминиканская Республика U23
|3
|2
|4
|Узбекистан U23
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония U23
|3
|9
|2
|Парагвай U23
|3
|6
|3
|Мали U23
|3
|1
|4
|Израиль U23
|3
|1