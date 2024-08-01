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Франция U23 - Египет U23 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
05 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), 1/2 финала
Франция U23
Египет U23

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U23 - Египет U23, которое состоится 05 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция U23
Египет U23
Главные тренеры
Франция Тьерри Анри
Бразилия Рожерио Марио Рейс Микале
История личных встреч
02.08.2024 Олимпийские игры (м) 1/4 финала Франция U231 : 0
30.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа A. 3-й тур 0 : 3Франция U23
27.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа A. 2-й тур Франция U231 : 0
24.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа A. 1-й тур Франция U233 : 0
28.07.2021 Олимпийские игры (м) Группа A. 3-й тур Франция U230 : 4
02.08.2024 Олимпийские игры (м) 1/4 финала Египет U231 : 1 5 : 4
30.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа C. 3-й тур 1 : 2Египет U23
27.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа C. 2-й тур 0 : 1Египет U23
24.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа C. 1-й тур Египет U230 : 0
11.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Египет U232 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча на Олимпийских играх-2024: Франция U23 — Египет U23. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Франция U2339
2 США U2336
3 Новая Зеландия U2333
4 Гвинея U2330
Группа B
КомандаИО
1 Марокко U2336
2 Аргентина U2336
3 Украина U2333
4 Ирак U2333
Группа C
КомандаИО
1 Египет U2337
2 Испания U2336
3 Доминиканская Республика U2332
4 Узбекистан U2331
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2339
2 Парагвай U2336
3 Мали U2331
4 Израиль U2331

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