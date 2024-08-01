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Арсенал Т - Енисей 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
Арсенал Т
Енисей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Енисей, которое состоится 05 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Енисей0 : 2Арсенал Т
07.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Арсенал Т2 : 0Енисей
17.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Енисей1 : 0Арсенал Т
29.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Арсенал Т2 : 2Енисей
16.03.2019 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Арсенал Т2 : 0Енисей
02.09.2018 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Енисей0 : 0Арсенал Т
28.05.2017 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Арсенал Т1 : 0Енисей
25.05.2017 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Енисей2 : 1Арсенал Т
20.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Арсенал Т2 : 0Енисей
16.02.2016 Кубок ФНЛ Группа B. 2-й тур Арсенал Т0 : 0 4 : 5Енисей
29.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Арсенал Т
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Арсенал Т1 : 0
13.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал Т1 : 0
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Арсенал Т
02.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Арсенал Т
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Енисей0 : 1
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0Енисей
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Енисей2 : 1
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 1Енисей
26.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 4Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т39
2
Повышение
Нефтехимик49
3
Стыковая зона
Чайка48
4
Стыковая зона
Сокол48
5 Торпедо М48
6 Родина47
7 Урал47
8 Алания47
9 Балтика46
10 Сочи44
11 Ротор44
12 Тюмень44
13 Енисей33
14 Черноморец43
15 СКА-Хабаровск43
16
Зона вылета
Уфа43
17
Зона вылета
КАМАЗ43
18
Зона вылета
Шинник40

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