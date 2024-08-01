Арсенал Т - Енисей 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Енисей, которое состоится 05 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 2
|07.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|17.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|29.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 2
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 0
|02.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|0 : 0
|28.05.2017
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 0
|25.05.2017
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|2 : 1
|20.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 0
|16.02.2016
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 2-й тур
|0 : 0 4 : 5
|29.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|13.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|02.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|26.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|3
|9
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|4
|9
| 3
Стыковая зона
|Чайка
|4
|8
| 4
Стыковая зона
|Сокол
|4
|8
|5
|Торпедо М
|4
|8
|6
|Родина
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Алания
|4
|7
|9
|Балтика
|4
|6
|10
|Сочи
|4
|4
|11
|Ротор
|4
|4
|12
|Тюмень
|4
|4
|13
|Енисей
|3
|3
|14
|Черноморец
|4
|3
|15
|СКА-Хабаровск
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Уфа
|4
|3
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Шинник
|4
|0