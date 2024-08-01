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Торпедо Кт - Самтредиа 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 19-й тур
Торпедо Кт
Самтредиа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Самтредиа, которое состоится 05 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самтредиа0 : 0Торпедо Кт
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Торпедо Кт4 : 1Самтредиа
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Торпедо Кт2 : 0Самтредиа
14.08.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Самтредиа2 : 3Торпедо Кт
06.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт1 : 0Самтредиа
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Самтредиа0 : 2Торпедо Кт
21.11.2021 Грузия - Высшая лига 34-й тур Торпедо Кт4 : 1Самтредиа
20.09.2021 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самтредиа4 : 1Торпедо Кт
09.06.2021 Грузия - Высшая лига 16-й тур Торпедо Кт1 : 1Самтредиа
06.04.2021 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самтредиа0 : 0Торпедо Кт
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Торпедо Кт1 : 2
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Торпедо Кт
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Торпедо Кт
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо Кт1 : 1
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Торпедо Кт1 : 0
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Самтредиа2 : 2
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур 0 : 0Самтредиа
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур Самтредиа0 : 0
18.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур 4 : 0Самтредиа
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Самтредиа0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1940
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1835
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1933
4 Динамо Бт1932
5 Самгурали1922
6 Динамо Тб1922
7 Колхети-19131921
8
Стыковая зона
Гагра1920
9
Стыковая зона
Телави1918
10
Зона вылета
Самтредиа1811

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