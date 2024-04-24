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Ред Булл Зальцбург - Твенте 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
06 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ред Булл Зальцбург
Твенте

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Твенте, которое состоится 06 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Главные тренеры
НидерландыПепейн Лейндерс
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
02.08.2024Австрия — Бундеслига1-й тур2 : 3Ред Булл Зальцбург
19.05.2024Австрия - БундеслигаПлей-офф чемпионов. 32-й турРед Булл Зальцбург7 : 1
12.05.2024Австрия - БундеслигаПлей-офф чемпионов. 31-й тур1 : 5Ред Булл Зальцбург
05.05.2024Австрия - БундеслигаПлей-офф чемпионов. 30-й тур2 : 0Ред Булл Зальцбург
28.04.2024Австрия - БундеслигаПлей-офф чемпионов. 29-й турРед Булл Зальцбург2 : 2
24.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 0Твенте
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур1 : 2Твенте
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турТвенте7 : 2
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур2 : 1Твенте
24.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турТвенте3 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
4 : 0 1 : 3
Паневежис
Ягеллония
0 : 4 3 : 1
Линкольн
Карабах
0 : 2 5 : 0
Мальмё
КИ Клаксвик
4 : 1 3 : 2
АПОЭЛ
Петрокуб
1 : 0 1 : 1
Стяуа
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Ференцварош
ТНС
5 : 0 1 : 2
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
0 : 3 1 : 0
Динамо К
Партизан
6 : 2 0 : 3
Лугано
Фенербахче
3 : 4 2 : 1
Шэмрок Роверс
Спарта П
0 : 2 4 : 2
ПАОК
Борац Б-Л
3 : 2 0 : 1
Лудогорец
Динамо Мн
2 : 0 1 : 0
Целе
Слован Бр
1 : 1 5 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Лудогорец
06.0813.08
Мальмё
ПАОК
06.0813.08
Мидтьюлланн
Ференцварош
06.0813.08
Спарта П
Стяуа
06.0813.08
Динамо К
Рейнджерс
06.0813.08
Команда12
Лилль
Фенербахче
06.0813.08
Ред Булл Зальцбург
Твенте
06.0813.08
Славия П
Юнион
07.0813.08
Слован Бр
АПОЭЛ
07.0813.08
Ягеллония
Будё-Глимт
07.0813.08

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