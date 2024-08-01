Мидтьюлланн - Ференцварош 06 Августа прямая трансляция
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
06 Августа 2024 года в 20:15 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Матей Юг (Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Ференцварош, которое состоится 06 Августа 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
|16
|вр
|Элиас Рабн Олафссон
|13
|зщ
|Адам Габриэл
|4
|зщ
|Ousmane Diao
|22
|зщ
|Мадс Бек Сёренсен
|73
|зщ
|Жуниньо
|11
|пз
|Дарио Осорио
|2
|пз
|Андре Ремер
|5
|пз
|Эмилиано Мартинес
|24
|пз
|Оливер Сёренсен
|18
|нп
|Адам Букса
|7
|нп
|Франкулину Джу
|90
|вр
|Денеш Дибус
|25
|зщ
|Чебраил Макрецкис
|27
|зщ
|Ибрахим Сиссе
|34
|зщ
|Raul
|99
|зщ
|Кристиан Рамирес
|80
|пз
|Хабиб Майга
|88
|пз
|Филипп Ромменс
|20
|пз
|Адама Траоре
|16
|пз
|Кристоффер Закариассен
|24
|пз
|Тосин Кехинде
|8
|нп
|Александар Пешич
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|20.07.2017
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|13.07.2017
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 4
|03.08.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|2 : 0
|31.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|27.07.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|2 : 2
|23.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|19.07.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Венгрия — OTP Банк Лига
|2-й тур
|1 : 0
|30.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|23.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 0
|19.05.2024
|Венгрия - OTP Банк Лига
|33-й тур
|2 : 0
|11.05.2024
|Венгрия - OTP Банк Лига
|32-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
ХИК
|3 : 0
|1 : 1
| Хамрун Спартанс
Линкольн
|0 : 1
|0 : 1 5 : 4
| Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
|1 : 2
|1 : 2 5 : 6
| ТНС
Дечич
|3 : 0
|1 : 1
| Викингур Р
Шэмрок Роверс
|0 : 0
|2 : 1
| Виртус
Стяуа
|1 : 7
|4 : 0
| Ордабасы
Петрокуб
|0 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Флора
Целе
|0 : 5
|2 : 1
| РФШ
Ларн
|3 : 0
|0 : 4
| Слован Бр
Струга
|4 : 2
|1 : 2
| КИ Клаксвик
Дифферданж
|2 : 0
|0 : 0
| Лудогорец
Динамо Бт
|3 : 1
|1 : 0
| Динамо Мн
Пюник
|0 : 0
|0 : 1
| Борац Б-Л
Эгнатия
|1 : 0
|2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
РФШ
|4 : 0
|1 : 3
| Паневежис
Ягеллония
|0 : 4
|3 : 1
| Линкольн
Карабах
|0 : 2
|5 : 0
| Мальмё
КИ Клаксвик
|4 : 1
|3 : 2
| АПОЭЛ
Петрокуб
|1 : 0
|1 : 1
| Стяуа
Маккаби Т-А
|1 : 1
|0 : 1
| Ференцварош
ТНС
|5 : 0
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
|0 : 3
|1 : 0
| Динамо К
Партизан
|6 : 2
|0 : 3
| Лугано
Фенербахче
|3 : 4
|2 : 1
| Шэмрок Роверс
Спарта П
|0 : 2
|4 : 2
| ПАОК
Борац Б-Л
|3 : 2
|0 : 1
| Лудогорец
Динамо Мн
|2 : 0
|1 : 0
| Целе
Слован Бр
|1 : 1
|5 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Карабах
Лудогорец
|06.08
|13.08
| Мальмё
ПАОК
|06.08
|13.08
| Мидтьюлланн
Ференцварош
|06.08
|13.08
| Спарта П
Стяуа
|06.08
|13.08
| Динамо К
Рейнджерс
|06.08
|13.08
|Команда
|1
|2
| Лилль
Фенербахче
|06.08
|13.08
| Ред Булл Зальцбург
Твенте
|06.08
|13.08
| Славия П
Юнион
|07.08
|13.08
| Слован Бр
АПОЭЛ
|07.08
|13.08
| Ягеллония
Будё-Глимт
|07.08
|13.08