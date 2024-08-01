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Мидтьюлланн - Ференцварош 06 Августа прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
06 Августа 2024 года в 20:15 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Матей Юг (Словения);
Мидтьюлланн
Ференцварош

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Ференцварош, которое состоится 06 Августа 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
13ЧехиязщАдам Габриэл
4СенегалзщOusmane Diao
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
73Бразилиязщ Жуниньо
11ЧилипзДарио Осорио
2ДанияпзАндре Ремер
5УругвайпзЭмилиано Мартинес
24ДанияпзОливер Сёренсен
18ПольшанпАдам Букса
7Гвинея-БисаунпФранкулину Джу
90ВенгрияврДенеш Дибус
25ЛатвиязщЧебраил Макрецкис
27ФранциязщИбрахим Сиссе
34Бразилиязщ Raul
99ЭквадорзщКристиан Рамирес
80Кот-д'ИвуарпзХабиб Майга
88БельгияпзФилипп Ромменс
20МалипзАдама Траоре
16НорвегияпзКристоффер Закариассен
24НигерияпзТосин Кехинде
8СербиянпАлександар Пешич
Главные тренеры
НидерландыПаскаль Янсен
История личных встреч
20.07.2017Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матчМидтьюлланн3 : 1Ференцварош
13.07.2017Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матчФеренцварош2 : 4Мидтьюлланн
03.08.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 3-й турМидтьюлланн2 : 0
31.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчМидтьюлланн1 : 0
27.07.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 2-й тур2 : 2Мидтьюлланн
23.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 3Мидтьюлланн
19.07.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 1-й тур1 : 1Мидтьюлланн
03.08.2024Венгрия — OTP Банк Лига2-й турФеренцварош1 : 0
30.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2Ференцварош
23.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчФеренцварош5 : 0
19.05.2024Венгрия - OTP Банк Лига33-й турФеренцварош2 : 0
11.05.2024Венгрия - OTP Банк Лига32-й тур2 : 0Ференцварош
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
4 : 0 1 : 3
Паневежис
Ягеллония
0 : 4 3 : 1
Линкольн
Карабах
0 : 2 5 : 0
Мальмё
КИ Клаксвик
4 : 1 3 : 2
АПОЭЛ
Петрокуб
1 : 0 1 : 1
Стяуа
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Ференцварош
ТНС
5 : 0 1 : 2
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
0 : 3 1 : 0
Динамо К
Партизан
6 : 2 0 : 3
Лугано
Фенербахче
3 : 4 2 : 1
Шэмрок Роверс
Спарта П
0 : 2 4 : 2
ПАОК
Борац Б-Л
3 : 2 0 : 1
Лудогорец
Динамо Мн
2 : 0 1 : 0
Целе
Слован Бр
1 : 1 5 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Лудогорец
06.0813.08
Мальмё
ПАОК
06.0813.08
Мидтьюлланн
Ференцварош
06.0813.08
Спарта П
Стяуа
06.0813.08
Динамо К
Рейнджерс
06.0813.08
Команда12
Лилль
Фенербахче
06.0813.08
Ред Булл Зальцбург
Твенте
06.0813.08
Славия П
Юнион
07.0813.08
Слован Бр
АПОЭЛ
07.0813.08
Ягеллония
Будё-Глимт
07.0813.08

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