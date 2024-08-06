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Мальмё - ПАОК 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция), вместимость: 24000
06 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Мальмё
ПАОК

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальмё - ПАОК, которое состоится 06 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальмё
Мальмё, Швеция
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
История личных встреч
30.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 2Мальмё
27.07.2024Швеция - Аллсвенскан - 202416-й турМальмё0 : 1
23.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчМальмё4 : 1
19.07.2024Швеция - Аллсвенскан - 202415-й тур3 : 4Мальмё
13.07.2024Швеция - Аллсвенскан - 202414-й тур2 : 1Мальмё
31.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 1ПАОК
24.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчПАОК3 : 2
19.05.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 36-й тур1 : 2ПАОК
15.05.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 35-й турПАОК4 : 1
12.05.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 31-й турПАОК2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов: «Мальмё» — ПАОК. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
4 : 0 1 : 3
Паневежис
Ягеллония
0 : 4 3 : 1
Линкольн
Карабах
0 : 2 5 : 0
Мальмё
КИ Клаксвик
4 : 1 3 : 2
АПОЭЛ
Петрокуб
1 : 0 1 : 1
Стяуа
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Ференцварош
ТНС
5 : 0 1 : 2
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
0 : 3 1 : 0
Динамо К
Партизан
6 : 2 0 : 3
Лугано
Фенербахче
3 : 4 2 : 1
Шэмрок Роверс
Спарта П
0 : 2 4 : 2
ПАОК
Борац Б-Л
3 : 2 0 : 1
Лудогорец
Динамо Мн
2 : 0 1 : 0
Целе
Слован Бр
1 : 1 5 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Лудогорец
06.0813.08
Мальмё
ПАОК
06.0813.08
Мидтьюлланн
Ференцварош
06.0813.08
Спарта П
Стяуа
06.0813.08
Динамо К
Рейнджерс
06.0813.08
Команда12
Лилль
Фенербахче
06.0813.08
Ред Булл Зальцбург
Твенте
06.0813.08
Славия П
Юнион
07.0813.08
Слован Бр
АПОЭЛ
07.0813.08
Ягеллония
Будё-Глимт
07.0813.08

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