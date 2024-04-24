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Ковентри Сити - Рома 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент Джордж Парк (Татенхилл, Бертон-апон-Трент, Англия), вместимость: 1000
06 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ковентри Сити
Рома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Рома, которое состоится 06 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Сент Джордж Парк (Татенхилл, Бертон-апон-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри, Англия
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
30.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ковентри Сити3 : 0
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Ковентри Сити1 : 2
30.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Ковентри Сити1 : 2
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 0Ковентри Сити
24.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ковентри Сити2 : 3
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Рома1 : 1
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 2 : 1Рома
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Рома1 : 0
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 2 : 1Рома
09.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 2 : 2Рома

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