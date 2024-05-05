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Боруссия Д - Вильярреал 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Кэшпоинт Арена (Альтах, Австрия), вместимость: 8500
06 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Боруссия Д
Вильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вильярреал, которое состоится 06 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Кэшпоинт Арена (Альтах, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
Турция Нури Шахин
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
17.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Боруссия Д
01.06.2024 Лига чемпионов Финал Боруссия Д0 : 2
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия Д4 : 0
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур 3 : 0Боруссия Д
07.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1Боруссия Д
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Вильярреал
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Вильярреал4 : 4
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 0 : 1Вильярреал
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Вильярреал3 : 2
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 3 : 2Вильярреал

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