Боруссия Д - Вильярреал 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Кэшпоинт Арена (Альтах, Австрия), вместимость: 8500
06 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вильярреал, которое состоится 06 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Кэшпоинт Арена (Альтах, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
|Нури Шахин
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|17.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|01.06.2024
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|07.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 2