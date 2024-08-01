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Реал Мадрид - Челси 07 Августа прямая трансляция

Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
07 Августа 2024 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Реал Мадрид
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Челси, которое состоится 07 Августа 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
18.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Челси0 : 2Реал Мадрид
12.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид2 : 0Челси
12.04.2022 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Реал Мадрид2 : 3 ДВЧелси
06.04.2022 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Челси1 : 3Реал Мадрид
05.05.2021 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Челси2 : 0Реал Мадрид
27.04.2021 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 1Челси
30.07.2016 Международный кубок чемпионов - 2016 Северная Америка Реал Мадрид3 : 2Челси
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Реал Мадрид
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Реал Мадрид0 : 1
01.06.2024 Лига чемпионов Финал 0 : 2Реал Мадрид
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид0 : 0
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 4 : 4Реал Мадрид
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 2Челси
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Челси1 : 4
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси2 : 1
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 2Челси
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 2 : 3Челси

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