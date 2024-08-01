Реал Мадрид - Челси 07 Августа прямая трансляция
Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
07 Августа 2024 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Челси, которое состоится 07 Августа 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Энцо Мареска
История личных встреч
|18.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|12.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|12.04.2022
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 3 ДВ
|06.04.2022
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 3
|05.05.2021
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|27.04.2021
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|30.07.2016
|Международный кубок чемпионов - 2016
|Северная Америка
|3 : 2
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|01.06.2024
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 4
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3