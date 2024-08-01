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Барселона - Милан 07 Августа прямая трансляция

Стадион: Эм-энд-Ти Банк (Балтимор, США), вместимость: 71008
07 Августа 2024 года в 02:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Барселона
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Милан, которое состоится 07 Августа 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Эм-энд-Ти Банк (Балтимор, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Милан0 : 1Барселона
05.08.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Милан1 : 0Барселона
06.11.2013 Лига чемпионов Группа H. 4-й тур Барселона3 : 1Милан
22.10.2013 Лига чемпионов Группа H. 3-й тур Милан1 : 1Барселона
12.03.2013 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Барселона4 : 0Милан
20.02.2013 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Милан2 : 0Барселона
03.04.2012 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Барселона3 : 1Милан
28.03.2012 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Милан0 : 0Барселона
23.11.2011 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур Милан2 : 3Барселона
13.09.2011 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур Барселона2 : 2Милан
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 1
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 2 4 : 1
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 2Барселона
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0
16.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 0 : 2Барселона
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 1Милан
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 3Милан
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Милан
25.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Милан3 : 3
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 3 : 1Милан

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