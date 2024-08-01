Барселона - Милан 07 Августа прямая трансляция
Стадион: Эм-энд-Ти Банк (Балтимор, США), вместимость: 71008
07 Августа 2024 года в 02:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Милан, которое состоится 07 Августа 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Эм-энд-Ти Банк (Балтимор, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|05.08.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|1 : 0
|06.11.2013
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|3 : 1
|22.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|1 : 1
|12.03.2013
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|20.02.2013
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|03.04.2012
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 1
|28.03.2012
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|23.11.2011
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|2 : 3
|13.09.2011
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|2 : 2
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 4 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 3
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 1