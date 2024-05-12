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Арсенал - Байер 07 Августа прямая трансляция

07 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Арсенал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Байер, которое состоится 07 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Байер
Леверкузен, Германия
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Арсенал
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал2 : 1
25.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал1 : 1 5 : 4
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал2 : 1
12.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 1Арсенал
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 2Байер
25.05.2024 Кубок Германии Финал 0 : 1Байер
22.05.2024 Лига Европы Финал 3 : 0Байер
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Байер2 : 1
12.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур 0 : 5Байер

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