Арсенал - Байер 07 Августа прямая трансляция
07 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Байер, которое состоится 07 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Байер
Леверкузен, Германия
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|25.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|25.05.2024
|Кубок Германии
|Финал
|0 : 1
|22.05.2024
|Лига Европы
|Финал
|3 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 5